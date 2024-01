Sangamo Therapeutics Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Sangamo Therapeutics wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 Bewertungen bewertet. Die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 2 "Gut"-Meinungen, 0 "Neutral"-Meinungen und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 2645,1 Prozent, basierend auf einer Kursprognose von 14 USD für das Wertpapier. Dies führt zu der Einschätzung einer "Gut"-Empfehlung für Sangamo Therapeutics.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sangamo Therapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent (Branche: Biotechnologie). Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion, da die Dividendenrendite in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Sangamo Therapeutics derzeit bei 0,98 USD verläuft. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,51 USD einen Abstand von -47,96 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,44 USD, was einer Differenz von +15,91 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Sangamo Therapeutics überwiegend positive Themen diskutiert. Die Anleger zeigen weiterhin vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.