Sang Hing Holdings Intl Aktie: Der weitere Knall!

Die Sang Hing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,09 HKD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,073 HKD, was einem Unterschied von -18,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 HKD zeigt einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs um -8,75 Prozent darunter liegt. Somit erhält die Sang Hing-Aktie auch für diesen Wert ein "Schlecht"-Rating und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Sang Hing-Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht, und die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf Sang Hing geführt, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sang Hing-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage im neutralen Bereich. Der RSI von 57 für die letzten 7 Tage und 55,56 für die letzten 25 Handelstage führt zu einem insgesamt neutralen Rating für die Analyse der RSIs.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Stimmungsbetrachtung und die Analyse der RSIs ein neutral-negatives Bild für die Sang Hing-Aktie.