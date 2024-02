Sandy Spring Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Finanzdaten des Unternehmens Sandy Spring wurden analysiert und bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt Sandy Spring mit einer Ausschüttung von 6,54 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138,86 % für Handelsbanken. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sandy Spring bei 8,86 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 17,75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Sandy Spring bei -17,75 %, was mehr als 21 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sandy Spring-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,05 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,68 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt einen weiteren Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Sandy Spring daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.