Sandy Spring Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Vergleich des Aktienkurses von Sandy Spring zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,75 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,9 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sandy Spring im Branchenvergleich eine Underperformance von -19,65 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 11,1 Prozent, wobei Sandy Spring 28,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sandy Spring ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sandy Spring derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 132,27 Prozentpunkte (6,54 % gegenüber 138,82 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Analysten haben die Aktie von Sandy Spring in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sandy Spring. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 35 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 27,92 Prozent darstellt und somit eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Sandy Spring die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Sandy Spring-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs von 27,36 USD eine Abweichung von +18,8 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 23,03 USD aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 23,2 USD unter dem aktuellen Schlusskurs und erhält somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.