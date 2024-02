Sandvik AB ADR Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Sandvik in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Sandvik mit 216,2 SEK derzeit um +0,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird jedoch eine Bewertung von "Gut" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +5,08 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Sandvik beträgt derzeit 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,96 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Sandvik.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich über einen längeren Zeitraum eine Beobachtung und Auswertung vornehmen. Dabei zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sandvik in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".