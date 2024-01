Sandvik AB ADR Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Sandvik":

Die technische Analyse von Sandvik-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierpreis sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt bewegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 205,61 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 218,1 SEK liegt, was einer Abweichung von +6,07 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 203,54 SEK über dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +7,15 Prozent. Insgesamt wird Sandvik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Diskussion über Sandvik. Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit nur sechs Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sandvik-Aktie mit einem Wert von 60,47 weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigen die trendfolgenden Indikatoren, das Anleger-Sentiment und der Relative Strength-Index eine neutrale Bewertung von Sandvik.