Sandstorm Gold Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Sandstorm Gold-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-Bewertungen und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, wobei es zu 1 "Gut"- und keiner "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufung kam. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 8 CAD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 45,19 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Sandstorm Gold-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,77 CAD für die Sandstorm Gold-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 5,51 CAD, was einem Unterschied von -18,61 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,36 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -13,36 Prozent unter diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sandstorm Gold-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Sandstorm Gold beträgt derzeit 1,23 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 0,36 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Abschließend wurde die Sandstorm Gold-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 76,47 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält die Sandstorm Gold-Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der Analyse.