Sandstorm Gold Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Derzeit wird Sandstorm Gold an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 42,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Sandstorm Gold zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 87 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sandstorm Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,62 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (6,61 CAD) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird (6,13 CAD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Sandstorm Gold-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenpolitik von Sandstorm Gold wird aktuell als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -2,34 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Sandstorm Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,64 Prozent erzielt. Sowohl in Bezug auf die Aktienkursentwicklung als auch im Vergleich zur mittleren Rendite des "Materialien"-Sektors liegt Sandstorm Gold über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.