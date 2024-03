Sandstorm Gold Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Zahlen und Daten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Sandstorm Gold zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten üblich war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Sandstorm Gold insgesamt als "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8 CAD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 17,99 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sandstorm Gold liegt bei 39,51, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,11, was für 25 Tage zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Sandstorm Gold eine Rendite von 1,23 Prozent auf, was 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.