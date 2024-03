Sandstorm Gold Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Sandstorm Gold zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,6 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,74 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,12 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 6,16 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +9,42 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Sandstorm Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,77 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -19,01 Prozent liegt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,01 Prozent aufweist, liegt Sandstorm Gold um 4,77 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sandstorm Gold aktuell bei 42,88, was unter dem Branchendurchschnitt von 338,94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Einschätzung der Analysten ergibt ebenfalls ein positives Bild, da von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen 2 positiv und keine negativ waren. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 18,69 Prozent entspricht. Daraus resultiert ebenfalls ein Rating von "Gut". Insgesamt führt die Analyse der Analysten daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".