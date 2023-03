Sandstorm Gold Aktie: Enormes Potenzial ....

Für die Aktie Sandstorm Gold aus dem Segment "Gold" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 02.03.2023, 03:46 Uhr, ein Kurs von 6.71 CAD geführt.

Sandstorm Gold haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Sandstorm Gold beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,11 Prozent und liegt mit 0,16 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,95) für diese Aktie. Sandstorm Gold bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,82 ist die Aktie von Sandstorm Gold auf Basis der heutigen Notierungen 79 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (96,37) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sandstorm Gold als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Sandstorm Gold-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11,45 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 70,64 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,71 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".