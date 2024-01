Sands China Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Sands China":

Die Diskussionen rund um die Aktie von Sands China auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt wurden vier Handelssignale ermittelt, davon waren jedoch keine positiv. Daher lautet die abschließende Bewertung für die Sands China-Aktie "Schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) erscheint Sands China aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 142,97, während das Branchen-KGV lediglich 31,86 beträgt. Daher resultiert aus fundamentaler Sicht eine "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein deutliches Signal. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 97,5, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, signalisiert mit einem Wert von 37,14 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität lässt darauf schließen, dass es in der letzten Zeit keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Sands China-Aktie ein "Neutral"-Rating. So bleibt die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sands China bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet ist.