Sandra Kho ist neue Leiterin Herstellung und Einkauf im Wort & Bild Verlag

Baierbrunn (ots) -Die erfahrene Verlagsfrau übernimmt die Produktion der Millionenseller des Gesundheitsverlags und folgt auf den langjährigen Herstellungsleiter Christian Kitzmüller.Sandra Kho übernimmt in der Wort & Bild Verlagsgruppe die Leitung Herstellung und Einkauf. Die im Verlagswesen überaus erfahrene 52-Jährige folgt damit auf den bisherigen Herstellungsleiter Christian Kitzmüller, der diese Position seit 2001 beim Wort & Bild Verlag innehatte und im Herbst 2023 in den Ruhestand gehen wird. Sandra Kho verantwortet damit die gesamten Produktions- und Einkaufs-Prozesse der Millionenseller Apotheken Umschau, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Baby und Familie u.a. des Baierbrunner Gesundheitsverlags, die jeden Monat für die Gesundheitsaufklärung breiter Bevölkerungsschichten sorgen und über 25 Millionen Menschen erreichen.Sandra Kho war zuvor seit 2011 bei der Geranova Bruckmann GmbH als Produktions- und Herstellungsleiterin verantwortlich für die Produktion von über 30 Magazinen (u.a. "National Geographic"), 26 Sonderheften und 600 Büchern. Beim Gong Verlag war sie davor acht Jahre zuständig für die operative Objekt- und Produktionsteuerung u.a. der Zeitschriften "Gong" und "Die Aktuelle", bei der Ebner Group betreute sie von 1996 bis 2003 das Magazin "Internet World" in Print und Online. Und auch während ihres Studiums der politischen Wissenschaft an der LMU München war sie bereits in verschiedenen Medienhäusern tätig.Dr. Johann Kempe, Chief Technology Officer des Wort & Bild Verlags und in dieser Funktion verantwortlich für die Bereiche IT, Digital Services und Herstellung: "Wir freuen uns sehr, mit Sandra Kho eine überaus erfahrene und versierte Leiterin für diesen zentralen Bereich unseres Verlags gefunden zu haben. Wir sind überzeugt, dass sie in diesen technologisch wie marktwirtschaftlich herausfordernden Zeiten die Produktion unserer Qualitätsmarken hervorragend umsetzen und neue Impulse setzen wird. Und ganz herzlich möchten wir uns bei unserem langjährigen Herstellungsleiter Christian Kitzmüller bedanken, der sich im Herbst in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird. Er hat über 22 Jahre lang entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Magazine in hoher Qualität und Stückzahl allesamt Publikumslieblinge sind."Sandra Kho: "Ich rieche gerne Druckfarben, Papier ist spannend - für mich ist Print nach wie vor lebendig und ein Qualitätsmerkmal. Der Wort & Bild Verlag gehört in diesen herausfordernden Zeiten zu den renommiertesten und reizvollsten Verlagen in der deutschen Medienlandschaft - ich freue mich sehr darauf, meine inzwischen fast 30 Jahre Berufserfahrung in die Produktion von Magazinen einbringen zu können, die für wirklichen Qualitätsjournalismus im Gesundheitsbereich stehen. Und gemeinsam mit meinem neuen Team und den geschätzten Kollegen die vielseitige Rolle der Herstellung als Steuerungseinheit für Prozessgestaltung, Produktionssicherung und Publikationsmanagement aktiv und zukunftsfähig zu gestalten."Über den Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcast (http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich in Print und online rund 25 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.