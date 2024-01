Sandfire America Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das zur Bewertung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Titels dient. Bezogen auf Sandfire America wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 57,14 liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die aktuelle Kursentwicklung von Sandfire America zeigt eine negative Entfernung von 18,18 Prozent vom GD200 in Höhe von 0,11 CAD. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,1 CAD ein schlechtes Signal auf, da der Abstand -10 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Sandfire America-Aktie als „Schlecht“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der „Metalle und Bergbau“-Branche hat Sandfire America eine Performance von -40,74 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt. Dies stellt eine Unterperformance von 29,35 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Sandfire America mit -29,35 Prozent unter dem Durchschnitt von -11,4 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein „Schlecht“-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt negative Tendenz. In den vergangenen Wochen überwogen vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von „Neutral“ in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Sandfire America-Aktie in den genannten Bereichen der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und der Anleger-Stimmung.