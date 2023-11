Sandfire America Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Er wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Sandfire America wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 66,67 Punkte und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis auf 46,67 Punkte festgestellt. Beide Werte bedeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Sandfire America in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,45 Prozent im Branchenvergleich für Sandfire America. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite -10,55 Prozent, und Sandfire America lag 13,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sandfire America-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 CAD liegt, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,1 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -10 Prozent führt. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Sandfire America in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, und es wurden keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Sandfire America demnach auf Basis dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.