Sanbio Company, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktienkurse von Sanbio wurden kürzlich von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurden sowohl die Kommentare als auch die allgemeine Stimmung gemessen. Das Ergebnis zeigt, dass die Bewertungen neutral waren und die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen betrafen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Des Weiteren wurde die Diskussionsintensität im Internet im Hinblick auf Sanbio analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sanbio bei 620,67 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 517 JPY notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -16,7 Prozent beträgt. Ebenso zeigt der GD50 für die letzten 50 Tage einen Abstand von -5,58 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Zur Einschätzung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Dabei zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 24,8 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Sanbio momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Sanbio weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sanbio daher in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.