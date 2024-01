Sanbio Company im Check!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Sanbio-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Sanbio-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse der Sanbio-Aktie zeigt positive Trends. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 608,43 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 702 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +15,38 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 528,5 JPY eine Abweichung von +32,83 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sanbio-Aktie liegt bei 59, was weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (36,28) bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Sanbio-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung, der Kommunikation im Netz, der charttechnischen Analyse und dem Relative Strength Index für die Sanbio-Aktie.