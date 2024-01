Sanbio Company Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Sanbio liegt bei 37,39, was als neutral betrachtet wird, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30 für Sanbio, was ebenfalls als neutral gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Sanbio auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanbio-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 608,93 JPY angegeben. Der letzte Schlusskurs von 771 JPY weicht um +26,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (531,84 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 771 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+44,97 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Sanbio-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Sanbio die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sanbio somit als "Neutral"-Wert bewertet.