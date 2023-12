Sanbase Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Sanbase-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (54,55) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Sanbase ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Sanbase ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,96 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (50,35) eine Unterbewertung signalisiert. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Sanbase liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen eine neutrale bis positive Einschätzung für die Sanbase-Aktie.