Sanbase Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken neutral, wie von Anlegern berichtet wurde. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An den meisten Tagen waren die Anleger insgesamt neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sanbase. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Sanbase derzeit 0, was eine negative Differenz von -6,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Bauwesen-Branche ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Sanbase nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 18,29 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bauwesen-Segment, der bei 45,58 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Sanbase liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.