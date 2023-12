Sanbase Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Sanbase hat im letzten Jahr eine Rendite von -28,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor eine Unterperformance von 26,16 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -2,15 Prozent, und Sanbase liegt aktuell 26,18 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanbase-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen auf 0,42 HKD geschätzt. Der letzte Schlusskurs von 0,425 HKD liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls einen ähnlichen Wert (0,43 HKD), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sanbase-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (54,55) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanbase bei 18,96, was unter dem Branchendurchschnitt (48,53) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Sanbase-Aktie, basierend auf den genannten Kriterien.