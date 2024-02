Sanbase Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität wurden ausgewertet und ergaben folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage zeigt sich, dass die Aktie des Unternehmens weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung gefunden hat. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Tage zeigen, dass die Marktteilnehmer insgesamt überwiegend positiv gegenüber Sanbase eingestellt waren. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während keine negativen Diskussionen zu verzeichnen waren. An weiteren fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Sanbase daher eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Der durchschnittliche Schlusskurs der Sanbase-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,42 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,415 HKD weicht somit um -1,19 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,42 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,19 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Sanbase-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Betrachtet man den 7- und 25-Tage-RSI für Sanbase, so ergibt sich ein Wert von 50 für den 7-Tage-RSI, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Sanbase insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.