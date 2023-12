Sanan Optoelectronics Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanan Optoelectronics ausgetauscht. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Sanan Optoelectronics liegt bei 52,88 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 73,01, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Sanan Optoelectronics im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,58 Prozent erzielt, was 35,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -7,28 Prozent, und Sanan Optoelectronics liegt aktuell 15,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Sanan Optoelectronics notiert derzeit bei 13,33 CNH und liegt damit um -8,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -21,82 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.