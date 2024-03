Sanan Optoelectronics Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Sanan Optoelectronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,13 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (13,03 CNH) liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -13,88 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 12,68 CNH, und der letzte Schlusskurs nähert sich diesem Wert um +2,76 Prozent. Infolgedessen wird die Sanan Optoelectronics-Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig ist jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festzustellen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 60,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,96 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Sanan Optoelectronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,76 Prozent erzielt, was 15,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -23,66 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 7,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.