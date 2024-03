Sanan Optoelectronics Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Sanan Optoelectronics-Aktie zeigt gemischte Signale. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 15 CNH, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 12,95 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der Wert bei 12,63 CNH, was näher am aktuellen Schlusskurs (+2,53 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Sanan Optoelectronics-Aktie ist insgesamt negativ. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, und das Interesse an der Aktie war in den letzten Tagen gering.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -33,45 Prozent erzielt, was 19,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite der Sanan Optoelectronics-Aktie um 11,05 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund ihrer Unterperformance mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.