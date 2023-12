San Miguel Brewery Hong Kong Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die San Miguel Brewery Hong Kong hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, die von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet wurde. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -2,44 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Aktienkurs von San Miguel Brewery Hong Kong bei 0,8 HKD, was +2,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,9 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte San Miguel Brewery Hong Kong in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche eine Outperformance von +14,85 Prozent darstellt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von San Miguel Brewery Hong Kong 15,58 Prozent über dem Durchschnittswert.

Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird San Miguel Brewery Hong Kong in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.