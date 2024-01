San Miguel Brewery Hong Kong Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Falle von San Miguel Brewery Hong Kong liegt das KGV mit einem Wert von 3,77 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 70. Daher wird die Aktie aufgrund dieses Verhältnisses als "günstig" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der San Miguel Brewery Hong Kong-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,78 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,85 HKD weicht somit um +8,97 Prozent ab, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,78 HKD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die San Miguel Brewery Hong Kong-Aktie beträgt 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die San Miguel Brewery Hong Kong-Aktie eine positive Grundbewertung aufgrund des niedrigen KGV und der positiven charttechnischen Indikatoren, während die Einschätzung aufgrund des RSI und des Sentiments neutral bleibt.