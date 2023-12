San Miguel Brewery Hong Kong Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Anleger-Stimmung zu San Miguel Brewery Hong Kong wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von San Miguel Brewery Hong Kong mit 0,82 HKD betrachtet, was einer Entfernung von +5,13 Prozent vom GD200 (0,78 HKD) entspricht. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,78 HKD, was auch als "Gut"-Signal mit einem Abstand von +5,13 Prozent betrachtet wird. Somit wird der Kurs der San Miguel Brewery Hong Kong-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für San Miguel Brewery Hong Kong beträgt 30,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet San Miguel Brewery Hong Kong eine Dividendenrendite von 1,22 % aus, was 2,43 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.