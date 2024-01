San Leon Energy Aktie: Nach so langer Zeit …

San Leon Energy wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die trendfolgende Analyse zeigt, dass sich die San Leon Energy-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,5 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,165 GBP deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,17 GBP, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält San Leon Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenpolitik der Aktie wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da San Leon Energy derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die San Leon Energy-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die RSI also ebenfalls als "Neutral" eingestuft.