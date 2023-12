San Leon Energy Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung unter den Anlegern für San Leon Energy zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der San Leon Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,72 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,165 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -98,3 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 0,17 GBP, was einer Abweichung von -2,94 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 4 auf. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von San Leon Energy 4,06 Euro zahlt, was 55 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie von San Leon Energy im letzten Jahr eine Rendite von -14,36 Prozent erzielt, was 2,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -16,75 Prozent, und San Leon Energy liegt aktuell 2,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

