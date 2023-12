San Leon Energy Aktie: Quo vadis?

Die Stimmung und das Interesse an San Leon Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so die Analyse der Internet-Kommunikation. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt San Leon Energy mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11,91 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für San Leon Energy liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" konnte San Leon Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,36 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -15,34 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +0,98 Prozent für San Leon Energy und einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Aktie von San Leon Energy daher als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Analysen zu Stimmung, Dividendenrendite, Relative Strength Index und Branchenvergleich.