San Leon Energy Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung rund um San Leon Energy ist negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Deshalb wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der San Leon Energy zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 10,01 GBP verläuft, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,165 GBP liegt, was einem Abstand von -98,35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,17 GBP, was einer Differenz von -2,94 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass San Leon Energy weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,06, was 55 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (9,12). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".