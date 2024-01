San Holdings Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von San wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" gilt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1088,96 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1110 JPY, was einer Abweichung von +1,93 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,28 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,83 Punkte) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von San.