San Holdings Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der San-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1090,54 JPY liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1032 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1108,44 JPY) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die San-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der San-Aktie in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die San-Aktie einen Wert von 96,15 für den RSI7 (sieben Tage) und von 68,66 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von San weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien verzeichnet. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um San beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine Bewertung der San-Aktie als "Schlecht" aufgrund des gleitenden Durchschnitts und des Relative Strength-Index, sowie als "Neutral" basierend auf dem Sentiment und dem Buzz.