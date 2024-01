San Holdings Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der San als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und gibt eine Kennziffer zwischen 0 und 100 aus. Für die San-Aktie ergab sich ein Wert von 51,43 für den RSI7 (sieben Tage) und 51,19 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von San auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der San-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1089,46 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 1116 JPY lag, was einer Abweichung von +2,44 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1080,88 JPY) zeigt eine ähnliche Abweichung (+3,25 Prozent) und resultiert in einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den vergangenen Tagen verzeichnet. Daher wird das Unternehmen auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von San in Bezug auf den Relative Strength Index, das langfristige Stimmungsbild, die technische Analyse und die Anlegerdiskussion angemessen mit "Neutral" bewertet wird.