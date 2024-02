San-in Godo Bank Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber San-Godo Bank eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und an einem Tag drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls überwiegend positiv. Auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält San-Godo Bank daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der San-Godo Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +10,82 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich nur eine Abweichung von +1,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält San-Godo Bank aufgrund der üblichen Aktivität im Netz in Bezug auf die Diskussionsintensität die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) der San-Godo Bank liegt bei 38,57, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.