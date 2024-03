San-in Godo Bank Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die San-Godo Bank hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 1199 JPY liegt nun +13,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar +26,11 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,64 Punkten, was auf eine neutrale Positionierung der San-Godo Bank-Aktie hindeutet. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die San-Godo Bank eine insgesamt "Gut"-Bewertung hinsichtlich des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der San-Godo Bank-Aktie zeigen über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der San-Godo Bank eine positive Kursentwicklung und eine neutrale Stimmungslage, was Anlegern eine gewisse Stabilität signalisiert.