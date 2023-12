San-in Godo Bank Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die San-Godo Bank-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +14,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der San-Godo Bank-Aktie zeigt eine positive Bewertung mit einem RSI von 29,31 und einem RSI25 von 39,9, was zu einer "Gut"- und "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die San-Godo Bank-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.