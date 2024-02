Samudera Shipping Line Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Dividendenrendite von Samudera Shipping Line beträgt derzeit 5,48 Prozent, was 1,61 Prozent über dem Durchschnitt (3,87) liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,76 SGD für den Schlusskurs der Samudera Shipping Line-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,73 SGD, was einem Unterschied von -3,95 Prozent entspricht. Somit wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (0,68 SGD) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,35 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Samudera Shipping Line weist mit einem Wert von 1,36 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 36,37, was zu einer Unterbewertung führt. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Samudera Shipping Line eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Samudera Shipping Line auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.