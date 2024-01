Samudera Shipping Line Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment für die Samudera Shipping Line-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral verliefen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Samudera Shipping Line-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 42,11 und der RSI25 für 25 Tage bei 41,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,82 Prozent erzielt, was 1,94 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Marine" beträgt -6,85 Prozent, und die Samudera Shipping Line-Aktie übertrifft diesen Wert um 3,03 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 0,67 SGD lag, was einen Unterschied von -21,18 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,85 SGD darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,62 SGD, was einer Überperformance von 8,06 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis ergibt. Insgesamt wird die Samudera Shipping Line-Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.