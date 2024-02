Samty Residential Investment Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Samty Residential Investment Corp betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 93,02, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 72, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Des Weiteren beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 113578 JPY, während der aktuelle Kurs bei 103200 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,14 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 108872 JPY, was einen Abstand von -5,21 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie weist die Samty Residential Investment Corp eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Samty Residential Investment Corp wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen gab es auch keine starken positiven oder negativen Themen rund um die Aktie, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Samty Residential Investment Corp.