Samsung SDS Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Samsung diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Samsung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Samsung-Aktie beträgt aktuell 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 51,35 auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin. Somit erhält die Samsung-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In den letzten Wochen gab es bei Samsung keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Daher wird das Sentiment und Buzz rund um die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Samsung-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 136020,5 KRW. Der letzte Schlusskurs (164800 KRW) weicht somit um +21,16 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,07 Prozent) auf ein "Gut"-Rating hin. Insgesamt erhält die Samsung-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

