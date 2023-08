Samsung SDI JH Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Samsung":

Für die Aktie Samsung Sdi aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wird an der heimatlichen Börse OTC US am 23.08.2023, Uhr, ein Kurs von 101.5 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Samsung Sdi auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Samsung Sdi führt bei einem Niveau von 77,11 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 72,52 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Fundamental: Die Aktie von Samsung Sdi gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,02 insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 37,88 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Samsung Sdi schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,11 % und somit 294,55 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 294,66 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".