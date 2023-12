Samsung Electronics löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Samsung Electronics wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 20,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Samsung Electronics-Aktie überverkauft ist und dementsprechend ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25, welcher auf 25 Tage basiert, weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Samsung Electronics in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Samsung Electronics liegt aktuell bei 1303,56 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 1453 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11,46 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1349,16 USD zeigt sich ein positiver Abstand von +7,7 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In den letzten Wochen wurde bei Samsung Electronics keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Samsung Electronics für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Samsung Electronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,08 Prozent, was 27,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" übertrifft Samsung Electronics mit einer Rendite 23,67 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.