Samsung Electronics Co Pref-Anleger wird’s freuen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Samsung Electronics eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten betrug -2,52 Prozent, während Samsung Electronics eine Rendite von 21,61 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Samsung Electronics wurde eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Samsung Electronics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte. Die Analyse wurde zudem um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, welche zu 0 Schlecht- und 5 Gut-Signalen führten. Diese Datenbasis führt zu einer "Gut" Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein hilfreiches Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Samsung Electronics beträgt 6,15, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,42, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich aufgrund dieses Gesamtbildes eine Bewertung als "Gut".

