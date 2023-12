Samsung Electronics Co Pref Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Dividende von Samsung Electronics steht derzeit in einem Verhältnis von 2 zum Aktienkurs. Dies bedeutet eine negative Differenz von -8,22 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche konnte Samsung Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,08 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +25,33 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,25 Prozent gefallen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -11,98 Prozent, und Samsung Electronics übertraf diesen Durchschnittswert um 31,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um Samsung Electronics. Besonders in den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, darunter sechs "Gut"- und drei "Schlecht"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Samsung Electronics derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1293,33 USD, während der Kurs der Aktie (1386 USD) um +7,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1322,24 USD, was einer Abweichung von +4,82 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Samsung Electronics bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.