Samsung Electronics Co Pref Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Samsung Electronics Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der Kurs von 1404 USD liegt aktuell +4,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +8,08 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 41,27, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Samsung Electronics festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Im Branchenvergleich erzielte Samsung Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,08 Prozent, was eine Outperformance von +24,32 Prozent im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche und eine Überperformance von 28,38 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.