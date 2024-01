Samsung Electronics-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir betrachten nun Samsung Electronics anhand des 7-Tage-RSI, der derzeit bei 91,73 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Samsung Electronics-Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Samsung Electronics somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Samsung Electronics liegt derzeit bei 1318,31 USD, während der Aktienkurs selbst bei 1387 USD liegt, was einer Differenz von +5,21 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Gegensatz dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) 1388,44 USD, was einer Differenz von -0,1 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund somit "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Samsung Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, was 27,13 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die mittlere jährliche Rendite der Aktie bei -2,04 Prozent, was einer Überperformance von 21,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Samsung Electronics zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch auch einige negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weiterhin zeigen Studien, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Analyse des Anleger-Sentiments.