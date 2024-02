Samsung Electronics Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Samsung Electronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 25,61 Prozent entspricht. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt (-6,53 Prozent) der Branche "Computer & Peripheriegeräte", welcher bei -6,65 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Samsung Electronics mit 2,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,56 Prozent, was einer Differenz von -8,55 Prozent entspricht. Hierdurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Samsung Electronics zeigt auf beiden kurzfristigen (7 Tage) und etwas längerfristigen (25 Tage) Basis neutrale Werte an, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, jedoch in den letzten Tagen eher negativ. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, aber die Redaktion hat auch 9 positive Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.