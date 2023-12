Samsung Electronics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursentwicklungen abzuschätzen. Für Samsung Electronics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 46,76 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Samsung Electronics also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich konnte Samsung Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,08 Prozent erzielen. Dies stellt im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Outperformance von +25,33 Prozent dar. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -11,98 Prozent über dem Durchschnitt, wobei Samsung Electronics eine Überperformance von 31,06 Prozent verzeichnen konnte. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Samsung Electronics auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses (GD200) ein "Gut" ist, da der Kurs der Aktie um +7,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +4,82 Prozent eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,24, was 82 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Diese Unterbewertung führt zu einer positiven Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse, nämlich "Gut".